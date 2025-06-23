Топурия – о полусреднем дивизионе: «Если у вас есть такой чемпион, как Белал, то все довольно просто. Можно пойти, дать ему пощечину, получить титул и все»

Илия Топурия не исключает переход в полусредний вес.

«Если у вас есть такой чемпион, как Белал, то это довольно просто. Ты можешь пойти, дать ему пощечину, получить титул и все», – объяснил бывший чемпион UFC Илия Топурия .

Напомним, Белал Мухаммад в мае проиграл пояс полусреднего веса Джеку Делла Маддалене .

В ночь на 29 июня Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за титул легкого веса.

Топурия – о возможном переходе в полусредний вес: «Почему нет? Когда дело доходит до боев, я ощущаю себя лучшим в мире»