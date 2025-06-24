Александр Емельяненко рассказал, употребляет ли он алкоголь.

- У вас есть рекорд по количеству выпитого?

– Да нет, нету.

- Даже рассказать не о чем?

– У меня нет такого – вот я столько-то выпил, столько-то, что я ящик выпиваю. Мне вот хочется выпить - я иду в ресторан отдыхаю. Закрываю все столы. Надоедает мне ходить в ресторан – я в магазин хожу. Надоедает в магазин ходить – нахожу специально обученного человека, и он приносит мне все домой. Надоело мне пить – я бросил пить. Захотелось мне выпить - выпил. Такой же простой, как и ты.

Это от безделья больше. Помню, я готовился, готовился, готовился, готовился [к реваншу с Вячеславом Дациком]... Когда спортсмен готовится, он находится в большом стрессе. У него нервы горя от тренировочного процесса. С версией «Урал» я подписал контракт на очень хороших условиях. Потом у них что-то отменилось. Перенесли бой. Я дальше продолжил форму держать.

Готовился-готовился. Потом произошел теракт в «Крокус-Сити», запретили проводить все мероприятия в Москве и Московской области. Оставалась пара-тройка недель до турнира, звонят из «Урала», говорят, поступил в МВД такой звонок, что то же самое будет сделано и на бое Емельяненко. Они перенесли бой еще на три месяца.

Вот представь - человек держит себя в форме, туда не уехать, сюда тоже, спортзал – дом – спортзал – дом. И все – крыша начала у меня подтекать, засвистела. Перегруз у меня просто был, и я немножко расслабился. А так – выпивают все. Недавно, кстати, мне попалось интервью Александра Овечкина. Оказывается, он очень любит пиво! Светлое, – сказал бывший боец Александр Емельяненко .

Александр Емельяненко – журналисту: «Зарабатываю меньше 200 тысяч. Такая же зарплата, как у тебя. На хлеб хватает»

Александр Емельяненко: «Когда жил в Петербурге, ездил к зенитовским докторам лечиться. Там полкоманды курит, полкоманды в запое. А все на мне зациклились»