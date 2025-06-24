Александр Емельяненко: «Зарабатываю меньше 200 тысяч. На хлеб хватает»

Александр Емельяненко рассказал, сколько зарабатывает.

– На что живете сейчас, учитывая, что боев нет? Операция наверняка денег стоила.

– Денег стоила, да. Ну так – кручусь. То там, то здесь, то здесь, то там. Там заработаю, там, там. Работы у нас [в России] на самом деле много. Не понимаю, на что они [кто сидит без работы] рассчитывают, чего они ждут.

Я всю жизнь занимался спортом, далек от этой вот бытности повседневной. И то смог перестроиться. Конечно же, не миллионы ежемесячно зарабатываю. Но без дела не сижу. Там помог, там помог. Люди отблагодарили, помогли, заинтересовались. На хлеб я себе всегда заработаю.

– Тысяч 300 [рублей] в месяц у вас сейчас выходит?

– Да нет, какие 300 тысяч.

– 200?

– Нет, меньше. Такая же зарплата, как и у тебя, – на хлеб хватает, – сказал бывший боец Александр Емельяненко .

Ранее сообщалось, что Емельяненко может перенести еще одну операцию на позвоночнике.

Александр Емельяненко: «Когда жил в Петербурге, ездил к зенитовским докторам лечиться. Там полкоманды курит, полкоманды в запое. А все на мне зациклились»