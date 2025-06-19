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Прохазка об Анкалаеве: «Мне все равно, пишет это он или его менеджер. Он сам себя унизил этими глупостями»

Иржи Прохазка высказался о твитах Магомеда Анкалаева.

«Я сейчас учусь в университете, сосредоточен на цели. Сейчас самое важное для меня – это учеба.

Анкалаев – болтун. Мне все равно, пишет это он или его менеджер. Он сделал достаточно, чтобы люди перестали воспринимать его всерьез. Он сам себя унизил всеми этими глупостями», – сказал боец UFC Иржи Прохазка.

Магомед Анкалаев выиграл пояс в марте, победив Алекса Перейру единогласным решением судей. Ранее Перейра и Прохазка отказались драться с Анкалаевым в июле.

Магомед Анкалаев: «Перейра больше не хочет меня. Давайте оставим его в покое, потому что я не хулиган. Дана, дай мне уже кого-нибудь»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Full Violence
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