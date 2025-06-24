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Топурия – о драке Макгрегора в клубе: «Он даже не нокаутировал обычного человека. Тот парень просто ушел, будто ничего и не было»

Илия Топурия высмеял Конора Макгрегора за драку в ночном клубе.

«Он дважды ударил его и даже не смог нокаутировать. Обычного человека. Тот парень просто ушел, будто ничего и не было», – сказал боец UFC Илия Топурия.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон летом 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

Конор Макгрегор ударил посетителя ночного клуба на Ибице

Конор – об инциденте на Ибице: «Ты не можешь плохо говорить о моей стране. Голосуйте за Макгрегора!»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: SHAK MMA
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