Топурия – о драке Макгрегора в клубе: «Он даже не нокаутировал обычного человека. Тот парень просто ушел, будто ничего и не было»
Илия Топурия высмеял Конора Макгрегора за драку в ночном клубе.
«Он дважды ударил его и даже не смог нокаутировать. Обычного человека. Тот парень просто ушел, будто ничего и не было», – сказал боец UFC Илия Топурия.
В последний раз Макгрегор выходил в октагон летом 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.
Конор Макгрегор ударил посетителя ночного клуба на Ибице
Конор – об инциденте на Ибице: «Ты не можешь плохо говорить о моей стране. Голосуйте за Макгрегора!»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: SHAK MMA
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