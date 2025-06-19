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Конор – об инциденте на Ибице: «Ты не можешь плохо говорить о моей стране. Голосуйте за Макгрегора!»

Конор Макгрегор прокомментировал инцидент в ночном клубе на Ибице.

Конор Макгрегор ударил посетителя ночного клуба.

«Ты не можешь плохо говорить о моей стране и ее народе. Никогда. Голосуйте за Макгрегора!» – написал бывший чемпион UFC Конор Макгрегор.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон летом 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

Конор собрался в президенты Ирландии. Что, опять?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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