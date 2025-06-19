Конор – об инциденте на Ибице: «Ты не можешь плохо говорить о моей стране. Голосуйте за Макгрегора!»
Конор Макгрегор прокомментировал инцидент в ночном клубе на Ибице.
Конор Макгрегор ударил посетителя ночного клуба.
«Ты не можешь плохо говорить о моей стране и ее народе. Никогда. Голосуйте за Макгрегора!» – написал бывший чемпион UFC Конор Макгрегор.
В последний раз Макгрегор выходил в октагон летом 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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