Конор – об инциденте на Ибице: «Ты не можешь плохо говорить о моей стране. Голосуйте за Макгрегора!»

Конор Макгрегор прокомментировал инцидент в ночном клубе на Ибице.

Конор Макгрегор ударил посетителя ночного клуба.

«Ты не можешь плохо говорить о моей стране и ее народе. Никогда. Голосуйте за Макгрегора!» – написал бывший чемпион UFC Конор Макгрегор .

В последний раз Макгрегор выходил в октагон летом 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

Конор собрался в президенты Ирландии. Что, опять?