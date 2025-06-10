Александр Емельяненко может перенести еще одну операцию на позвоночнике
Емельяненко испытывает проблемы с поясницей и может снова перенести операцию.
«Восстановление вроде бы нормально идет. Недавно с поясницей случилось то же, что и с шеей было, с костылем хожу. Надо в Москву ехать к специалисту», – сказал ветеран ММА Александр Емельяненко.
Ранее менеджер Емельяненко заявил, что Александр больше не будет драться.
Боксирует на коляске и ходит с тростью. Как дела у Емельяненко, у которого отказали ноги из-за грыжи?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ТАСС
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