Александр Емельяненко может перенести еще одну операцию на позвоночнике

Емельяненко испытывает проблемы с поясницей и может снова перенести операцию.

«Восстановление вроде бы нормально идет. Недавно с поясницей случилось то же, что и с шеей было, с костылем хожу. Надо в Москву ехать к специалисту», – сказал ветеран ММА Александр Емельяненко .

Ранее менеджер Емельяненко заявил , что Александр больше не будет драться.

Боксирует на коляске и ходит с тростью. Как дела у Емельяненко, у которого отказали ноги из-за грыжи?