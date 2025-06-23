Адваокат Джонса возмущен уголовным делом против спортсмена. Он утверждает, что Джона не было в машине, совершившей наезд в феврале

Адвокат Джона Джонса прокомментировал новое уголовное дело против спортсмена.

«Как адвокат Джона, я ошеломлен решением полицейского департамента Альбукерке обвинить его в новом преступлении. В тысячах дел, которыми я занимался в своей карьере, я никогда не видел такого странного и необоснованного обвинения, как это.

Джон не был за рулем в ту ночь. Его не было в машине. Похоже, что пьяная женщина использовала ложное обвинение против Джонса , чтобы избежать ареста за вождение в нетрезвом виде, а полиция повелась.

Исходя из уголовной жалобы, похоже, что они зашли так далеко, что запросили ордер на прослушивание записи мобильного телефона Джона во время проведения расследования правонарушений в дорожном движении.

Я никогда не слышал о подобном. Поистине невероятно, что полиция потратила бы столько ресурсов на такое дело. Единственное, что я могу придумать, это то, что полиция ищет возможность наказать Джона. Мы доберемся до сути и добьемся, чтобы это необоснованное дело было прекращено», – передает слова адвоката Кристофера Додда журналист Ариэль Хельвани .

Напомним, 18 июня суд Альбукерке получил уголовное дело против Джона Джонса. Экс-чемпион UFC обвиняется в наезде и побеге с места ДТП. Судебное слушание назначено на 24 июля.

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Уайт – о Джонсе: «Он никогда ни от кого не уклонялся, кроме глупого случая с Сонненом. Повлияло ли на его уход новое уголовное дело? Не знаю»