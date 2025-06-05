Блогер Алексей Лихарев: «Понятно, что по бою я Волкову ничего не подскажу. Хотя один раз задушил его гильотиной»

Блогер Алексей Лихарев рассказал, чем помогает в углу Александру Волкову.

– «Что он делает в углу Волкова, если не большой спортсмен?» Ответь интернету на этот жесткий вопрос.

– А я же в Америке нахожусь, давай считать, что идентифицирую себя как элитный спортсмен… Если серьезно, когда вижу, что где-то на меня накидывают говна, я, во-первых, еще сам докину, потому что у меня непробиваемая самоирония. Во-вторых, когда я был угловым, не было виз ни у кого, была пандемия, а мы с Саней пилили контент. Я ему говорю: «Слушай, у меня виза есть, давай я с вами сгоняю». Он говорит: «О! Погнали».

Свою роль в команде, если можно меня к ней причислить, вижу в том, что, когда надо дать разрядку, мы можем что-то посмотреть, отвлечься, поснимать видео. Понятно, что по бою я ему ничего не подскажу, могу только в нужный момент закричать: «Саня, ####### [разнеси]». Никто больше этого не сделает. Хотя один раз я задушил Волкова гильотиной.

– Когда?

– Да он может сам рассказать. Кстати, как раз тебе в интервью. Ему нравится давать интервью тебе – не знаю, почему. Сейчас был вариант сходить на интервью к Джо Рогану, а он сказал, что не пойдет, – сказал блогер Алексей Лихарев в интервью Вадиму Тихомирову.

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