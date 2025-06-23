«Игра окончена, я победил». Порье показал, что на него подписался Чак Норрис

Звезда Голливуда Чак Норрис подписался в соцсетях на Дастина Порье.

Боец UFC показал скрин на своей странице, отреагировав словами «Игра окончена, я победил».

Поединок между Максом Холлоуэем и Дастином Порье состоится в ночь с 19 на 20 июля и возглавит UFC 318. Турнир пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана.

Уайт – о UFC 318: «Этот турнир – для Порье. Он хотел провести последний бой в Новом Орлеане»

«Предложение должно быть заманчивым». Тренер не исключил, что Порье продолжит карьеру после боя с Холлоуэем