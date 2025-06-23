«Игра окончена, я победил». Порье показал, что на него подписался Чак Норрис
Звезда Голливуда Чак Норрис подписался в соцсетях на Дастина Порье.
Боец UFC показал скрин на своей странице, отреагировав словами «Игра окончена, я победил».
Поединок между Максом Холлоуэем и Дастином Порье состоится в ночь с 19 на 20 июля и возглавит UFC 318. Турнир пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Дастина Порье
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