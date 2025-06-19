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Ирина Алексеева: «За эту подготовку со мной чего только не случилось. Вся в синяках, впервые в жизни словила паническую атаку»

Ирина Алексеева рассказала о подготовке к бою с Клаудией Сигулой.

«За эту подготовку со мной чего только не случилось. Все тело в синяках. Впервые в жизни я словила паническую атаку. Но морально я готова. То, что я преодолела, сделало меня сильнее психологически. В таком состоянии я еще и тренировалась, преодолевала себя. Останется поработать всего лишь 15 минут.

Паническая атака произошла очень неожиданно. Раньше я думала, что панические атаки придумали люди, чтобы привлечь к себе внимание. А теперь сама впервые в жизни с этим столкнулась. Это произошло на фоне того, что я узнала нехорошую новость о своей семье. А я на расстоянии, не могу помочь человеку.

И меня начало колбасить, словила «паничку». Но осталась в себе, при своем уме. Я была в этот момент на тренировке. Подумала, что умираю. Думала скорую вызывать, но потом пошла домой, списалась со своим врачом. Он мне помог. Правда, говорил, что все пройдет за час-два. А меня восемь часов колбасило. Больше пока не было. Надеюсь, и не будет. Неприятное состояние», – сказала боец UFC Ирина Алексеева.

Алексеева подерется с Клаудией Сигулой 21 июня в Азербайджане. Ирина провела два боя в UFC, по разу выиграв и проиграв.

Ирина Алексеева: «Никогда не думала о карьере политика. Но уверена, что смогла бы стать президентом России»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
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