Тагир Уланбеков победил Азата Максума на турнире UFC Fight Night в Баку
Российский боец Тагир Уланбеков победил соперника из Казахстана Азата Максума в поединке на UFC Fight Night в Баку.
Бой прошел все три раунда, а победителя определили судьи (29-28, 30-27 дважды).
Это шестая победа 33-летнего Уланбекова в UFC. Также на его счету одно поражение – Тиму Эллиотту в марте 2022-го.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
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