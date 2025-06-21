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Тагир Уланбеков победил Азата Максума на турнире UFC Fight Night в Баку

Российский боец Тагир Уланбеков победил соперника из Казахстана Азата Максума в поединке на UFC Fight Night в Баку.

Бой прошел все три раунда, а победителя определили судьи (29-28, 30-27 дважды).

Это шестая победа 33-летнего Уланбекова в UFC. Также на его счету одно поражение – Тиму Эллиотту в марте 2022-го.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
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