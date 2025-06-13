Топурия хочет подраться с Пимблеттом: «Я ненавижу Пэдди. Он настоящая заноза в заднице»

Илия Топурия заявил, что хочет получить бой с Пэдди Пимблеттом.

«Пэдди Пимблетт – лицемер. Однажды он сказал мне: «Я дерусь в главном карде, а ты – в прелимах». Теперь у меня два пояса. А чего добился этот лузер? Заслуживает ли он поединка со мной?

Если бы я мог выбрать следующего соперника, то подрался бы с Пимблеттом. Я его ненавижу. Он меня бесит – настоящая заноза в заднице. Был бы рад подарить болельщикам этот поединок», – сказал бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Напомним, что в ночь на 29 июня Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в легком весе. Поединок возглавит турнир UFC 317, который состоится в Лас-Вегасе.

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