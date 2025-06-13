7

Топурия хочет подраться с Пимблеттом: «Я ненавижу Пэдди. Он настоящая заноза в заднице»

Илия Топурия заявил, что хочет получить бой с Пэдди Пимблеттом.

«Пэдди Пимблетт – лицемер. Однажды он сказал мне: «Я дерусь в главном карде, а ты – в прелимах». Теперь у меня два пояса. А чего добился этот лузер? Заслуживает ли он поединка со мной?

Если бы я мог выбрать следующего соперника, то подрался бы с Пимблеттом. Я его ненавижу. Он меня бесит – настоящая заноза в заднице. Был бы рад подарить болельщикам этот поединок», – сказал бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Напомним, что в ночь на 29 июня Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в легком весе. Поединок возглавит турнир UFC 317, который состоится в Лас-Вегасе.

Илия Топурия: «Следующим после Оливейры будет Царукян»

Пэдди Пимблетт: «Не могу дождаться, когда заряжу один из своих хай-киков по Эль Чоризо»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Championship Rounds
logoИлия Топурия
logoПэдди Пимблетт
logoUFC
logoMMA
легкий вес (MMA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мераб Двалишвили поднялся на второе место в рейтинге P4P. Впереди – только Махачев
1010 июня, 07:26
Илия Топурия: «Чувствую себя таким сильным в легком весе. Прикоснусь к подбородку Оливейры – и он взорвется. Мои удары будут смертельными»
178 июня, 18:31
Пэдди Пимблетт: «Топурии подбирали удобных соперников»
1320 мая, 09:47
Главные новости
Джейк Пол включил Роналду и Макгрегора в список самых переоцененных спортсменов
123 минуты назад
«У меня есть свои планы». Ян заявил, что отказался от предложения ждать титульного боя
4сегодня, 09:55
Намаюнас – о бое Шевченко и Чжан: «Отдаю предпочтение Валентине. Она более разносторонний боец»
сегодня, 08:50
Константин Цзю: «Обещал маме, что в бокс не вернусь. Даже если мне предложат $100 млн»
3сегодня, 07:55
Чарльз Оливейра: «Я бью сильнее, чем Топурия. В этом нет никаких сомнений»
11сегодня, 07:35
PFL World Tournament 5: Хайбулаев победил Тай Кюн Кима, Умалатов нокаутировал Айви и другие бои
2сегодня, 07:00
Календарь боев в MMA и боксе в июне-2025
95сегодня, 06:55
Джаред Каннонир и Майкл Пейдж подерутся 17 августа на UFC 319
3вчера, 18:11
Хоакин Бакли: «Махачев молился Аллаху, чтобы Белал проиграл»
14вчера, 17:07
Том Аспиналл: «Люди считают мои слова шуткой, но это правда – Джон Джонс завершил карьеру»
28вчера, 16:16
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
25 ноября 2024, 11:21