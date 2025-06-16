Пэдди Пимблетт: «Если Топурия победит и скажет, что хочет драться со мной, то UFC все устроят. Это денежный бой. И я знаю, как его одолеть»

Пимблетт уверен, что бой с Топурией состоится, если Илия попросит об этом UFC.

«Если Илия победит и скажет, что хочет драться со мной, то UFC это устроят. Потому что они знают – это денежный бой.

Я знаю, что победил бы Топурию . Понимаю, как это сделать. Никто не использует его слабые стороны, все просто пытаются провести с ним боксерский поединок», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт .

Ранее Топурия признался , что ненавидит Пимблетта и хочет с ним подраться. 29 июня Илия подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс легкого веса.

Топурия – о смене категории: «Мне пришлось закрыть эту главу, потому что я не хотел страдать»