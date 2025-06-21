Абдель-Азиз – в соцсетях: «Забит. Скоро»
Менеджер Хабиба Нурмагомедова намекнул на возвращение Забита Магомедшарипова.
«Забит 🔜 🔜 🔜», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.
Напомним, 34-летний Забит Магомедшарипов объявил о завершении спортивной карьеры в 2022-м. В апреле появилась информация, что UFC регулярно предлагает дагестанцу вернуться в промоушен, но тот отказывается.
На счету Магомедшарипова 18 побед и одно поражение.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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