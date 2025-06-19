Хавьер Мендес: «Отец Хабиба говорил, что боец должен уйти до 35 лет. Ислам может провести еще семь-восемь боев»
Тренер Махачева Мендес объяснил слова о том, что Ислам проведет еще три боя.
«Я сказал, что, может быть, он проведет еще три боя. И я не говорил, что это слова Ислама. Я так думаю, потому что отец Хабиба говорил, что боец должен уйти в отставку до 35 лет. В реальности, Ислам может провести еще семь-восемь боев, в зависимости от того, чего захочет он сам», – сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.
Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется с Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем – бой может состояться 20 октября.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
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