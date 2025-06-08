Уайт – о реванше Мераба и Умара: «Мы заинтересованы в этом. Но после титульника Сэндхагена»

Дана Уайт одобрил идею реванша Мераба Двалишвили с Умаром Нурмагомедовым.

«Мы заинтересованы в реванше Умара и Мераба. Это лишь поможет наследию Двалишвили – пройти через всех дважды.

Случится ли это до боя Двалишвили с Кори Сэндхагеном ? Нет», – сказал глава UFC Дана Уайт .

Напомним, Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением в январе.

О’Мэлли – о Двалишвили: «Мераб – зверь. У него был близкий бой с Умаром, но он забрал его в конце. Но я бы не согласился на реванш, не будь уверен, что смогу победить»

Ян – Двалишвили: «Мераб, погнали»