Уайт – о реванше Мераба и Умара: «Мы заинтересованы в этом. Но после титульника Сэндхагена»
Дана Уайт одобрил идею реванша Мераба Двалишвили с Умаром Нурмагомедовым.
«Мы заинтересованы в реванше Умара и Мераба. Это лишь поможет наследию Двалишвили – пройти через всех дважды.
Случится ли это до боя Двалишвили с Кори Сэндхагеном? Нет», – сказал глава UFC Дана Уайт.
Напомним, Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением в январе.
О’Мэлли – о Двалишвили: «Мераб – зверь. У него был близкий бой с Умаром, но он забрал его в конце. Но я бы не согласился на реванш, не будь уверен, что смогу победить»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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