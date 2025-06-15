Физиев – о проблемах с поиском соперников: «Перед Гейджи получил шесть отказов от бойцов. У одного жопа болит, у другого ухо стреляет»

Рафаэль Физиев признался, что у него проблемы с поиском соперников в UFC.

«Всю карьеру в UFC у меня проблемы с поиском соперника. Борцы думают, что не смогут меня забороть, а ударники – что перебить.

За шесть лет в UFC я два с лишним года пропустил из-за операций, еще полтора не могли найти соперников. Я почему против Джастина Гейджи вышел на коротком уведомлении? Со мной шесть бойцов драться отказались. У одного жопа болит, у другого ухо стреляет, у третьего очко», – сказал боец UFC Рафаэль Физиев .

Напомним, Физиев подерется с Игнасио Бахамондесом на турнире UFC, который пройдет 21 июня в Азербайджане.

Гейджи – о карде мечты: «В главном событии четырехсторонняя смертельная рубка между мной, Порье, Холлуэем и Махачевым. Втроем мы бы смогли отхреначить Ислама»

Физиев – о том, что не возглавит турнир UFC в Азербайджане: «Не заслужил это. Все-таки у меня серия из трех поражений»