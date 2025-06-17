Джамал Хилл: «Халил Раунтри не на моем уровне»

Джамал Хилл поделился ожиданиями от предстоящего боя против Халила Раунтри.

«Не хочу проявлять неуважение, но я просто думаю, что он не на моем уровне. Он боец до мозга костей, но я не видел в его арсенале ничего такого, что заставило бы меня подумать: «Он на моем уровне». Если говорить о навыках – я не вижу, как можно его сравнивать со мной», – сказал боец UFC Джамал Хилл .

21 июня Хилл проведет поединок против Халила Раунтри. Бой возглавит турнир UFC в Азербайджане.

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