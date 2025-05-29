Владислав «Белаз» Ковалев: «Никакого желания избить Шлеменко у меня не было. До определенного момента»

Владислав «Белаз» Ковалев высказался о предстоящем бое с Александром Шлеменко.

«Никакого желания избить Шлеменко у меня не было. До определённого момента, когда все это заварилось. Александр начал нелестно высказываться, цеплять меня.

Это будет классный поединок. Для меня в первую очередь. Ажиотаж огромный, большое внимание на этом поединке. Мои кулаки довели меня далеко», – сказал Владислав Ковалев.

31 мая Шлеменко подерется с Владом «Белазом» Ковалевым в главном событии турнира RCC 22.

Александр Шлеменко: «Если Белаз хочет нюхать мои трусы, пусть нюхает. С первого раунда стоять и рубиться в центре клетки я не готов»