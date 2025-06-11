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Влад «Белаз» обратился к Уайту: «Я перевернул историю ММА в России. Иду за твоим поясом, Дана»

Владислав Ковалев обратился к президенту UFC Дане Уайту.

«Дана, это обращение лично к тебе! У вас на поясе UFC есть белорусский флаг, а бойца из Беларуси – нет! Я – Белаз, один из самых медийных бойцов СНГ, иду на серии из 15 побед. Перевернул историю ММА и кулачных боев в России.

Сейчас иду на серии шести побед в ММА подряд и девяти побед подряд в кулачных боях. В последнем бою победил легенду Александра Шлеменко и занял 61-е место в Fight Matrix.

Я иду за твоим поясом, Дана. Дай мне этот шанс! Я готов рвать всех, кто встанет у меня на пути, и представлять свой народ в UFC! Давай сделаем шум и заработаем кучу бабла вместе!» – написал в социальных сетях боец ММА Владислав «Белаз» Ковалев.

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«Я и коров пас, и на зернотоке работал». Главный фрешмен российских ММА

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Владислава Ковалева
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