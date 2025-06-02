Менеджер Ковалева – о реванше против Шлеменко: «Сомневаюсь, что он когда-то состоится»
«Хочу поздравить фанатов смешанных единоборств. Шумный и крутой турнир от RСС, где главный бой стал украшением турнира и оправдал ожидания. Побоище в октагоне, по законам жанра. Влад победил, мы идем дальше.
Впереди громкие бои, новые возможности. В октябре бой на кулаках с Мухамедом Калмыковым, а в декабре запланирован поединок с Магомедом Исмаиловым.
Сомневаюсь, что когда‑то состоится реванш против Шлеменко. Поздравляю Влада и его семью, поздравляю команду и всех любителей ММА за такой ивент», – сказал менеджер Ковалева Артем Лобанов.
Напомним, Александр Шлеменко проиграл Владиславу Ковалеву в главном событии RCC 22.
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