Менеджер Ковалева – о реванше против Шлеменко: «Сомневаюсь, что он когда-то состоится»

Менеджер Влада Ковалева считает, что реванш против Шлеменко не состоится.

«Хочу поздравить фанатов смешанных единоборств. Шумный и крутой турнир от RСС, где главный бой стал украшением турнира и оправдал ожидания. Побоище в октагоне, по законам жанра. Влад победил, мы идем дальше.

Впереди громкие бои, новые возможности. В октябре бой на кулаках с Мухамедом Калмыковым, а в декабре запланирован поединок с Магомедом Исмаиловым.

Сомневаюсь, что когда‑то состоится реванш против Шлеменко. Поздравляю Влада и его семью, поздравляю команду и всех любителей ММА за такой ивент», – сказал менеджер Ковалева Артем Лобанов.

Напомним, Александр Шлеменко проиграл Владиславу Ковалеву в главном событии RCC 22.

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