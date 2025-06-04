Чейл Соннен: «В глазах людей Топурия будет выглядеть более искренним, чем Махачев»

Чейл Соннен высказался о переходе Ислама Махачева в полусредний вес.

«Ислам не убежал от Илии Топурии , а отправился за новым вызовом. Мы это прекрасно понимаем. Проблема заключается в том, что через пять лет люди об этом забудут. Причины решения Ислама будет невероятно сложно объяснить.

С этим не справятся даже лучшие журналисты. Как можно объяснить эмоциональное состояние убийцы из Дагестана? Как провести параллель между его целями и желаниями парня из Испании? Это все слишком сложно.

В глазах людей Топурия будет выглядеть более искренним, чем Махачев. Я в этом уверен», – сказал бывший боец UFC Чейл Соннен .

Ранее стало известно, что бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев сменит весовую категорию. Его следующим оппонентом станет Джек Делла Маддалена , которому принадлежит чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.

Чейл Соннен: «Мне позвонил Абдель-Азиз. Он был недоволен критикой в адрес Махачева»

Махачев ответил Соннену: «Погоня за хайпом – не то же самое, что стремление к величию. Средненькому бойцу не понять»