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Хоакин Бакли: «Чувствую себя униженным после поражения Усману»

Хоакин Бакли прокомментировал поражение от Камару Усмана.

«Каждый раунд он сбивал меня с ног, не давал подняться. Смотрю на судью и думаю: «Братан, подними нас хотя бы раз».

Я чувствую себя униженным после этого проигрыша», – сказал боец UFC Хоакин Бакли.

Камару Усман победил единогласным решением судей Бакли на UFC on ESPN 69. Это первая победа Камару с 2021 года.

Усман с трудом сдержал слезы после победы над Бакли: «Мне нужно было скинуть с плеч этот груз. Знаю, что еще способен биться на высочайшем уровне»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
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