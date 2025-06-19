Хоакин Бакли: «Чувствую себя униженным после поражения Усману»
Хоакин Бакли прокомментировал поражение от Камару Усмана.
«Каждый раунд он сбивал меня с ног, не давал подняться. Смотрю на судью и думаю: «Братан, подними нас хотя бы раз».
Я чувствую себя униженным после этого проигрыша», – сказал боец UFC Хоакин Бакли.
Камару Усман победил единогласным решением судей Бакли на UFC on ESPN 69. Это первая победа Камару с 2021 года.
Усман с трудом сдержал слезы после победы над Бакли: «Мне нужно было скинуть с плеч этот груз. Знаю, что еще способен биться на высочайшем уровне»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
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