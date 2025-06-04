Ян – о бое с Макги: «Было без разницы, с кем драться. Хочу быть активным»
Петр Ян высказался о предстоящем поединке с Маркусом Макги.
«Честно говоря, мне было без разницы. Я сказал менеджеру, что хочу подраться летом – и неважно, кто будет соперником. Понимаю, что парни из топ-5 заняты – пришлось бы ждать.
А я дрался в ноябре, почти год [провел] без боев. Поэтому я хочу быть активным. Хочу драться и показывать, что могу конкурировать», – сказал бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.
Напомним, что поединок между Яном и Маркусом Макги должен состояться в главном карде турнира UFC в Абу-Даби. Ивент пройдет 26 июля.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал RCC: MMA & Boxing
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