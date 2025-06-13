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«У меня есть свои планы». Ян заявил, что отказался от предложения ждать титульного боя

Петр Ян заявил, что отказался от предложения ждать титульного боя.

«В UFC мне говорили: «Да, ты можешь ждать. Возможно, ты будешь следующим в очереди на титул». Но я не хочу ждать, не хочу быть без боя. У меня есть свои планы: хочу в этом году подраться два раза, если получится. Я готов драться, изъявил желание – и мне подобрали соперника.

Все бойцы топ-5 и топ-10 сейчас заняты. У кого-то уже назначены бои, кто-то по другим причинам сидит без боев. Просто хотел подраться в июле. Есть соперник, я готов», – сказал бывший чемпион UFC Петр Ян.

Напомним, что 26 июля Ян должен встретиться с Маркусом Макги. Предполагается, что поединок пройдет в главном карде турнира UFC в Абу-Даби.

Новый соперник Яна – скейтбордист с четырьмя боями в UFC. А зачем с ним вообще драться?

Ян – о бое с Макги: «Было без разницы, с кем драться. Хочу быть активным»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Gorilla Fighting
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