Шон О’Мэлли: «Перед боем посмотрел фильм об Усаме бен Ладене, почувствовал себя настоящим американцем»

Шон О’Мэлли рассказал о мотивации на реванш с Мерабом Двалишвили.

«Мне сказали, что на бое будет Трамп. Я чувствовал себя суперамериканцем. За пару недель до боя посмотрел документальный фильм об Усаме бен Ладене, почувствовал себя настоящим американцем.

Я ходил и говорил: «Давайте побьем этого маленького русского, или маленького грузина, или кого там еще», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.

О’Мэлли проиграл Мерабу Двалишвили удушающим приемом в третьем раунде. Поединок возглавил турнир UFC 316.

Шон О’Мэлли: «Двалишвили – величайший боец в истории дивизиона»