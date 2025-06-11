Шон О’Мэлли: «Двалишвили – величайший боец в истории дивизиона»
Шон О’Мэлли назвал Мераба Двалишвили величайшим бойцом в истории дивизиона.
«Считаю, что в этом поединке я дрался лучше, чем в предыдущем. Во время лагеря я доказал, что вырос. Но оказавшись внизу... Это было так странно.
Я тренируюсь с лучшими бойцами мира, но Мераб оказался чертовски сильным. Я почти ничего не мог сделать. Он величайший боец в истории дивизиона», – сказал бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.
Напомним, что в ночь на 8 июня О’Мэлли проиграл Мерабу Двалишвили удушающим приемом в третьем раунде. Поединок возглавил турнир UFC 316.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
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