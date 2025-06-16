Топурия – о смене категории: «Мне пришлось закрыть эту главу, потому что я не хотел страдать»

Илия Топурия ушел из полулегкого веса, потому что не хочет гонять вес.

«Когда вы сгоняете вес и не можете есть и пить воду, то вас не волнуют какие-либо материальные вещи. Они не принесут вам сумки с деньгами или все машины, которые вы хотите. Мне пришлось закрыть эту главу, потому что я не хотел страдать», – признался бывший чемпион UFC Илия Топурия .

Напомним, поединок за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе между Топурией и Чарльзом Оливейрой возглавит 317-й номерной турнир промоушена. Ивент состоится в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

Ранее Топурия выступал в полулегком весе.

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