Камару Усман победил Хоакина Бакли в главном событии UFC on ESPN 69

Камару Усман победил Хоакина Бакли в главном бою UFC on ESPN 69.

Поединок закончился судейским решением в пользу Усмана (49-46, 49-46, 48-47).

Отметим, что Камару провел первый бой за 20 месяцев и выиграл впервые за 1316 дней. Теперь на счету 38-летнего экс-чемпиона UFC 21 победа и четыре поражения.

Бакли шел на серии из шести побед. Это его седьмое поражение в карьере.

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