Камару Усман победил Хоакина Бакли в главном событии UFC on ESPN 69
Камару Усман победил Хоакина Бакли в главном бою UFC on ESPN 69.
Поединок закончился судейским решением в пользу Усмана (49-46, 49-46, 48-47).
Отметим, что Камару провел первый бой за 20 месяцев и выиграл впервые за 1316 дней. Теперь на счету 38-летнего экс-чемпиона UFC 21 победа и четыре поражения.
Бакли шел на серии из шести побед. Это его седьмое поражение в карьере.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
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