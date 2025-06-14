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Камару Усман: «Бакли ничего особенного не покажет. Я его вынесу»

Камару Усман уверен, что Хоакин Бакли не сможет его удивить.

«У меня есть незаконченные дела. Завтра Бакли не покажет ничего особенного. Я его вынесу», – сказал экс-чемпион UFC Камару Усман на официальной церемонии взвешивания перед UFC on ESPN 69.

Напомним, Усман и Хоакин Бакли подерутся в главном событии турнира в ночь на 15 июня.

UFC on ESPN 69: Усман против Бакли, Намаюнас подерется с Маверик и другие бои

Похоронный нокаут от претендента на пояс UFC – cоперник заморозился после удара с разворота в прыжке

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
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