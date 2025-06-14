Камару Усман: «Бакли ничего особенного не покажет. Я его вынесу»
Камару Усман уверен, что Хоакин Бакли не сможет его удивить.
«У меня есть незаконченные дела. Завтра Бакли не покажет ничего особенного. Я его вынесу», – сказал экс-чемпион UFC Камару Усман на официальной церемонии взвешивания перед UFC on ESPN 69.
Напомним, Усман и Хоакин Бакли подерутся в главном событии турнира в ночь на 15 июня.
UFC on ESPN 69: Усман против Бакли, Намаюнас подерется с Маверик и другие бои
Похоронный нокаут от претендента на пояс UFC – cоперник заморозился после удара с разворота в прыжке
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости