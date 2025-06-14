Бакли – явный фаворит против Усмана. Бой завершится досрочно, считают букмекеры
Хоакин Бакли – фаворит поединка против Камару Усмана по версии букмекеров.
На Бакли дают коэффициент 1.40. На Усмана можно поставить за 3.10, на ничью – за 60.00. Букмекеры считают, что бой завершится досрочно (1.67). Обратная ставка сыграет за 2.12.
Поединок между Бакли и Усманом станет главным событием UFC on ESPN 69, который пройдет в ночь на 15 июня в Атланте (США).
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Опубликовала: Венера Кравченко
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