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Бакли – явный фаворит против Усмана. Бой завершится досрочно, считают букмекеры

Хоакин Бакли – фаворит поединка против Камару Усмана по версии букмекеров.

На Бакли дают коэффициент 1.40. На Усмана можно поставить за 3.10, на ничью – за 60.00. Букмекеры считают, что бой завершится досрочно (1.67). Обратная ставка сыграет за 2.12.

Поединок между Бакли и Усманом станет главным событием UFC on ESPN 69, который пройдет в ночь на 15 июня в Атланте (США). 

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
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