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Цзю − о слухах про возвращение Кличко-младшего на ринг: «Не знаю, зачем ему это надо»

Константин Цзю высказался о возможном возвращении Владимира Кличко в бокс.

«Честно, не верю в его возвращение. Не знаю, зачем ему это надо. Какая мотивация? Просто не понимаю эти вещи», − сказал бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Промоутер Кличко: «Владимир хотел бы бой за титул. Но он не собирается драться с Усиком»

Кличко-младший в 48 лет хочет вернуться в бокс и подраться за титул. Чего?

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Спорт-Экспресс»
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