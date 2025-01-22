Цзю − о слухах про возвращение Кличко-младшего на ринг: «Не знаю, зачем ему это надо»

Константин Цзю высказался о возможном возвращении Владимира Кличко в бокс.

«Честно, не верю в его возвращение. Не знаю, зачем ему это надо. Какая мотивация? Просто не понимаю эти вещи», − сказал бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю .

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