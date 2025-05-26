Бывший спарринг-партнер Махачева Томпсон: «Ислам один раз защитит титул в полусреднем весе. Он из тех парней, которые не хотят потерпеть тяжелое поражение»

Джош Томпсон считает, что Махачев проведет одну защиту титула в полусреднем весе.

«Думаю, он защитит титул в полусреднем весе один раз. Многое будет зависеть от соперника. Может быть, это будет Шавкат Рахмонов или Шон Брэди , если он пройдет Иэна Гэрри . Полагаю, Ислам хочет драться с парнями, а не догонять их по кругу. Так сделают Брэди и Шавкат. Еще есть Камару Усман, который сказал, что хочет драться с Махачевым . Это денежный бой, в котором тоже есть смысл.

Исламу 34 года, он понимает, что время поджимает. Он из тех парней, которые не хотят потерпеть тяжелое поражение. Он просто хочет иметь возможность уйти на своих условиях. У него всего одно поражение.

Я думал, сможет ли он одолеть Маддалену. Вчера спрашивал об этом у Хабиба Нурмагомедова и тот сказал: «Это будет самый сложный бой в карьере Ислама. Джек – взрывной и сильный. Он хорош в стойке. У него не очень хорошая защита от тейкдаунов, но феноменальная способность подниматься», – сказал экс-боец UFC и бывший спарринг-партнер Махачева Джош Томпсон .

Известно, что следующим соперником Махачева станет обладатель пояса в полусреднем весе Джек Делла Маддалена . Дату поединка объявят позднее.

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Тренер Делла Маддалены: «Посмотрел записи боев Махачева и понял, что Джек победит нокаутом. Ислам не привык получать урон»