Гэрри – Белалу: «Я тебя так забоксирую, что уши отвалятся... Извлеки урок из последнего поражения»

Иэн Гэрри посоветовал Белалу Мухаммаду не драться с ним в стойке.

«Я тебя так забоксирую, что уши отвалятся... Белал, извлеки урок из последнего поражения. Никогда не пытайся стоять и бить меня», – сказал боец UFC Иэн Гэрри на видео в соцсетях.

Напомним, Белал проиграл Джеку Делла Маддалене в главном событии UFC 315. Большую часть поединка Мухаммад провел в стойке.

Гэрри – о возможном бое с Махачевым: «Больше всего на свете я хочу выйти в октагон и победить лидера P4P»

Гэрри – о Чимаеве: «Он еще не сталкивался с соперником, способным сделать то, что могу я»