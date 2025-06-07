Гэрри – Белалу: «Я тебя так забоксирую, что уши отвалятся... Извлеки урок из последнего поражения»
Иэн Гэрри посоветовал Белалу Мухаммаду не драться с ним в стойке.
«Я тебя так забоксирую, что уши отвалятся... Белал, извлеки урок из последнего поражения. Никогда не пытайся стоять и бить меня», – сказал боец UFC Иэн Гэрри на видео в соцсетях.
Напомним, Белал проиграл Джеку Делла Маддалене в главном событии UFC 315. Большую часть поединка Мухаммад провел в стойке.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Иэна Гэрри
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