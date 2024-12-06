UFC признал проединок Белала и Маддалены лучшим в мае

UFC назвал лучший поединок мая.

Им стал бой за пояс полусреднего веса между Джеком Делла Маддаленой и Белалом Мухаммадом .

Напомним, поединок состоялся 10 мая в главном событии UFC 315. Маддалена победил единогласным решением судей.

Жесткий боксер с остросюжетными боями – возможная угроза для Махачева в походе за новым поясом. Насколько он хорош?

Белал – о поражении Маддалене: «Все сводилось к одному раунду, возможно, одному обмену ударами, который мог бы склонить судей в другую сторону»