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Ян – Двалишвили: «Мераб, погнали»

Петр Ян вызвал на бой Мераба Двалишвили.

«Мераб, погнали», – написал в соцсетях экс-чемпион в легчайшем весе UFC Петр Ян.

На UFC 316 Мераб Двалишвили в третьем раунде задушил Шона О’Мэлли и защитил пояс чемпиона.

В 2023 году Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.

Разгром от Двалишвили – самое тяжелое поражение Яна в карьере. Так плохо еще не было

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Петра Яна
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