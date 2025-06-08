Ян – Двалишвили: «Мераб, погнали»
Петр Ян вызвал на бой Мераба Двалишвили.
«Мераб, погнали», – написал в соцсетях экс-чемпион в легчайшем весе UFC Петр Ян.
На UFC 316 Мераб Двалишвили в третьем раунде задушил Шона О’Мэлли и защитил пояс чемпиона.
В 2023 году Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.
Разгром от Двалишвили – самое тяжелое поражение Яна в карьере. Так плохо еще не было
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Петра Яна
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