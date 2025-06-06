Петра Яна наградили почетным знаком «Гордость Екатеринбурга»
Петра Яна наградили почетным знаком «Гордость Екатеринбурга».
«Вы являетесь примером для очень многих молодых спортсменов: примером того, как можно прийти к поставленной цели. Благодаря вашему вкладу Екатеринбург в полной мере может считаться столицей единоборств», – сказала спикер ЕГД Анна Гурарий во время церемонии вручения награды.
Ян – бывший чемпион UFC в легчайшем весе. В последний раз он дрался в ноябре прошлого года, когда выиграл у Дейвисона Фигейредо единогласным решением судей.
Ян – о бое с Макги: «Было без разницы, с кем драться. Хочу быть активным»
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал RCC: MMA & Boxing
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