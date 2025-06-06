Петра Яна наградили почетным знаком «Гордость Екатеринбурга».

«Вы являетесь примером для очень многих молодых спортсменов: примером того, как можно прийти к поставленной цели. Благодаря вашему вкладу Екатеринбург в полной мере может считаться столицей единоборств», – сказала спикер ЕГД Анна Гурарий во время церемонии вручения награды.

Ян – бывший чемпион UFC в легчайшем весе. В последний раз он дрался в ноябре прошлого года, когда выиграл у Дейвисона Фигейредо единогласным решением судей.

Ян – о бое с Макги: «Было без разницы, с кем драться. Хочу быть активным»

Новый соперник Яна – скейтбордист с четырьмя боями в UFC. А зачем с ним вообще драться?