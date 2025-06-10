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Валентина Шевченко: «Бой в легчайшем весе с Нуньес возможен в будущем»

Валентина Шевченко рассказала, смогла бы побороть Кайлу Харрисон.

«Думаю, бой в легчайшем весе с Нуньес в будущем возможен. Сейчас UFC будет больше сфокусирована на ее бое с Харрисон.

Если надо будет, заборю и Харрисон. Кайла – хороший боец. Она показала высокий уровень. До перехода в UFC она проиграла в PFL Ларисе Пачеко, которая тоже мощная, крупная и к тому же обладает более разносторонней ударной техникой. Поэтому, когда у тебя высокий уровень ударной техники и борьбы, бойцу, который знает только борьбу, всегда будет сложнее», – сказала чемпион UFC Валентина Шевченко.

Ранее Аманда Нуньес возобновила карьеру в UFC. Шевченко победила Манон Фьоро в мае на UFC 315 и защитила пояс в наилегчайшем весе.

Валентина Шевченко: «Один боец ушел в отставку, другой ушел. А потом раз – вернулись. Это обесценивает сам факт завершения карьеры»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Ушатайка»
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