Аманда Нуньес и Кайла Харрисон провели первый стердаун
Аманда Нуньес и Кайла Харрисон провели битву взглядов.
Харрисон завоевала титул чемпионки легчайшей категории в бою с Джулианной Пеньей на UFC 316. После боя она вызвала экс-чемпионку Аманду Нуньес на битву взглядов.
В 2023 году Нуньес объявила о возвращении в UFC. На ее счету шесть защит пояса легчайшего дивизиона.
Кайла Харрисон победила Джулианну Пенью на UFC 316 и стала чемпионкой в легчайшем весе
Нуньес возвращается в UFC: «Дочь уже выросла, я готова. Харрисон, Пенья – жду вас»
Опубликовал: Артем Чугунов
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