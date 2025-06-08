Аманда Нуньес и Кайла Харрисон провели первый стердаун

Аманда Нуньес и Кайла Харрисон провели битву взглядов.

Харрисон завоевала титул чемпионки легчайшей категории в бою с Джулианной Пеньей на UFC 316. После боя она вызвала экс-чемпионку Аманду Нуньес на битву взглядов.

В 2023 году Нуньес объявила о возвращении в UFC. На ее счету шесть защит пояса легчайшего дивизиона.

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