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Проводников – о возвращении Пакьяо: «Не знаю, как Мэнни будет драться с Барриосом. Надеюсь, он выходит на ринг не из-за финансовых проблем»

Руслан Проводников с осторожностью оценивает шансы Пакьяо в бою с Барриосом.

«Марио Барриос на фотографиях мне показался огромным. Я даже не знаю, как Мэнни будет драться с ним. Желаю ему удачи. Я был его спарринг-партнером. Пакьяо – хороший человек, воин. Он очень грамотный человек, набожный, семьянин.

Мне бы хотелось верить, что Мэнни выходит на ринг не из-за финансовых проблем. А просто из-за страсти к боксу. Наверное, соскучился. Надо отдать ему должное», – сказал экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников.

Напомним, 19 июля в Лас-Вегасе 46-летний Мэнни Пакьяо подерется за титул WBC в полусреднем весе с Марио Барриосом.

Экс-чемпион мира Проводников победил Кастильо в первом бою за девять лет

Пакьяо не включил Мейвезера в топ лучших соперников: «Он не дрался со мной. Он 12 раундов убегал»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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