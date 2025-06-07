Экс-чемпион мира Проводников победил Кастильо в первом бою за девять лет
Экс-чемпион мира по боксу Проводников выиграл в первом бою после 9-летней паузы.
Проводников победил мексиканца Хосе Луиса Кастильо в главном событии вечера бокса в Красноярске.
Бой продлился всю дистанцию и закончился победой россиянина единогласным решением судей.
Отметим, что это второй бой между Кастильо и Проводниковым. В 2015-м Руслан победил техническим нокаутом в пятом раунде.
Теперь на счету 41-летнего Проводникова 26 побед (18 нокаутом) и пять поражений.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
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