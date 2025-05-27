Пол Малиньяджи: «Пакьяо принимал допинг, все знали это. Его просто не поймали»

Пол Малиньяджи высказался о возвращении Мэнни Пакьяо.

«Я убежден, что он принимал допинг. Большинство людей в боксе считают так же. Не думаю, что это когда-либо было секретом. Все знали, что Мэнни пьет «сок». Его просто не поймали», – сказал бывший боксер Пол Малиньяджи .

19 июля Мэнни Пакьяо подерется с Марио Барриосом за пояс чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

Пакьяо шарашит в зале даже в 46 – ради этого вернул легендарного тренера