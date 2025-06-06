Руслан Проводников: «Бокс без россиян – это уже не бокс. Сейчас титулы завоевывают ненастоящие чемпионы»

Руслан Проводников высказался об отсутствии россиян на турнирах по боксу.

«Бокс без россиян – это уже не бокс. Потому что нет конкуренции. Те чемпионы мира, которые завоевали титулы в отсутствии россиян, – это ненастоящие чемпионы мира. Ты можешь считаться чемпионом мира, если в твоей весовой категории дерутся русские.

Вот тогда ты можешь сказать, что да, я настоящий чемпион мира, потому что я победил русского. Понимаете? Так что, еще раз говорю, без русских бокса нет», – сказал экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников .

7 июня в Красноярске Проводников проведет поединок с мексиканцем Хосе Кастильо.

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