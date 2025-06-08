Мераб Двалишвили победил Шона О’Мэлли на UFC 316 и защитил титул чемпиона легчайшего веса
На UFC 316 в Ньюарке прошел титульный бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли. Двалишвили победил удушающим в третьем раунде.
В сентябре-2024 Двалишвили победил О’Мэлли единогласным решением и стал чемпионом UFC. Реванш – вторая защита для Мераба.
Двалишвили не проигрывает в UFC 13 боев подряд.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
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