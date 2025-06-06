Взвешивание перед UFC 316: Двалишвили легче О’Мэлли, Пенья и Харрисон показали одинаковые цифры
Стали известны итоги взвешивания перед турниром UFC 316.
В Ньюарке, штат Нью-Джерси, прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 316. Ивент состоится в ночь на 8 июня – его возглавит титульный бой между Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли.
Результаты взвешивания:
● Мераб Двалишвили (60,8 кг) – Шон О’Мэлли (61,2 кг);
● Джулианна Пенья (61,2 кг) – Кайла Харрисон (61,2 кг);
● Келвин Гастелум (84 кг) – Джо Пайфер (84 кг);
● Марио Баутиста (61,2 кг) – Патчи Микс (61,2 кг);
● Висенте Луке (77,1 кг) – Кевин Холланд (77,1 кг);
● Брендсон Рибейро (93 кг) – Азамат Мурзаканов (93 кг).
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
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