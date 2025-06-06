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Взвешивание перед UFC 316: Двалишвили легче О’Мэлли, Пенья и Харрисон показали одинаковые цифры

Стали известны итоги взвешивания перед турниром UFC 316.

В Ньюарке, штат Нью-Джерси, прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 316. Ивент состоится в ночь на 8 июня – его возглавит титульный бой между Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли.

Результаты взвешивания:

● Мераб Двалишвили (60,8 кг) – Шон О’Мэлли (61,2 кг);

● Джулианна Пенья (61,2 кг) – Кайла Харрисон (61,2 кг);

● Келвин Гастелум (84 кг) – Джо Пайфер (84 кг);

● Марио Баутиста (61,2 кг) – Патчи Микс (61,2 кг);

● Висенте Луке (77,1 кг) – Кевин Холланд (77,1 кг);

● Брендсон Рибейро (93 кг) – Азамат Мурзаканов (93 кг).

О’Мэлли возвращается, чтобы отнять пояс у Мераба. Следим за ярким UFC 316

Мераб – главный псих UFC: подтягивается на утесе, танцует у обрыва, снимает швы садовыми ножницами

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoUFC
logoМераб Двалишвили
logoШон О'Мэлли
logoКайла Харрисон
Джулианна Пенья
logoКелвин Гастелум
logoВисенте Луке
logoКевин Холланд
Азамат Мурзаканов
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