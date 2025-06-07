Адесанья ставит на О’Мэлли в реванше с Двалишвили: «Шон нокаутирует Мераба во втором раунде»

Исраэль Адесанья прогнозирует победу О’Мэлли нокаутом в бою с Двалишвили.

«Уважаю Мераба , у него есть настоящий характер. Но предпочту Шона О’Мэлли . Я верю в этого чувака. Посмотрите, какую работу он проделал в лагере и за его пределами. Мне нравится дисциплина и сфокусированность. Мераб такой же. Он выйдет на бой уверенным в себе и знающим, как победить Шона. Но я чувствую, что О’Мэлли может его поймать.

Это мой прогноз – победа О’Мэлли нокаутом во втором раунде. Я люблю Шона. Он мой пес, мой ниггер», – сказал экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья .

Напомним, реванш Двалишвили и О’Мэлли возглавит UFC 316 и состоится в ночь на 8 июня в США.

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