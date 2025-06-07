Адесанья ставит на О’Мэлли в реванше с Двалишвили: «Шон нокаутирует Мераба во втором раунде»
Исраэль Адесанья прогнозирует победу О’Мэлли нокаутом в бою с Двалишвили.
«Уважаю Мераба, у него есть настоящий характер. Но предпочту Шона О’Мэлли. Я верю в этого чувака. Посмотрите, какую работу он проделал в лагере и за его пределами. Мне нравится дисциплина и сфокусированность. Мераб такой же. Он выйдет на бой уверенным в себе и знающим, как победить Шона. Но я чувствую, что О’Мэлли может его поймать.
Это мой прогноз – победа О’Мэлли нокаутом во втором раунде. Я люблю Шона. Он мой пес, мой ниггер», – сказал экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.
Напомним, реванш Двалишвили и О’Мэлли возглавит UFC 316 и состоится в ночь на 8 июня в США.
О’Мэлли возвращается, чтобы отнять пояс у Мераба. Следим за ярким UFC 316
UFC 316: Двалишвили против О’Мэлли, Пенья подерется с Харрисон. Главный кард – не ранее 05:00 по мск
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал FREESTYLEBENDER
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости