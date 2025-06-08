Азамат Мурзаканов нокаутировал Брендсона Рибейро на UFC 316

На UFC 316 в Ньюарке состоялся бой в полутяжелом весе между Азаматом Мурзакановым и Брендсоном Рибейро. Мурзаканов победил техническим нокаутом в первом раунде.

Изначально Мурзаканов должен был драться с Джонни Уокером, но тот снялся из-за травмы. Он не проигрывает в UFC пять боев подряд.

Незаметный топ UFC из России – непобежденный нокаутер, охранявший главу Кабардино-Балкарии