Азамат Мурзаканов нокаутировал Брендсона Рибейро на UFC 316
На UFC 316 в Ньюарке состоялся бой в полутяжелом весе между Азаматом Мурзакановым и Брендсоном Рибейро. Мурзаканов победил техническим нокаутом в первом раунде.
Изначально Мурзаканов должен был драться с Джонни Уокером, но тот снялся из-за травмы. Он не проигрывает в UFC пять боев подряд.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
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