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Азамат Мурзаканов: «Дайте мне главный пятираундовый бой. Готов драться с любым, кто приблизит меня к титулу»

Азамат Мурзаканов хочет возглавить турнир UFC и провести пятираундовый бой.

«Дайте мне главный пятираундовый бой. Готов драться с любым, кто приблизит меня к титулу. Россия, Нальчик, вперед», – сказал полутяжеловес UFC Азамат Мурзаканов после победы техническим нокаутом над Брендсоном Рибейро на UFC 316.

Победа над Рибейро стала для Мурзаканова пятой в UFC (15-0 – в MMA). Сейчас он занимает 12-е место в рейтинге полутяжеловесов.

Незаметный топ UFC из России – непобежденный нокаутер, охранявший главу Кабардино-Балкарии

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Азамат Мурзаканов
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