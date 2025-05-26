Менеджер Рахмонова – о слухах про бой с Белалом: «Нет, это неправда»
Менеджер Рахмонова опроверг слухи о поединке Шавката с Белалом.
«Лол, нет, это неправда», – написал в соцсетях менеджер Рахмонова Даниэль Рубинштейн.
Ранее комментатор UFC Джон Аник сообщил, что Рахмонов и Белал Мухаммад подерутся в октябре.
Терренс Маккинни: «Сделайте бои Шавката с Белалом и Гэрри с Брэди. Лучший выйдет на пару Маддалена – Махачев. В легком весе за титул должны драться Топурия и Оливейра»
Белал Мухаммад: «Если Шавкат здоров, то он следующий претендент. Он заслуживает титульник»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Даниэля Рубинштейна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости